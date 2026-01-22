Die London Bullion Market Association (LBMA) hat die Ergebnisse ihrer jüngsten Analystenumfrage zu den Perspektiven der Edelmetallpreise veröffentlicht. Sowohl für Platin als auch für Palladium wird ein wildes Auf und Ab prognostiziert. Die Prognosen für die beiden Weißmetalle fallen teils außergewöhnlich hoch aus und zeugen von einer enormen Bandbreite. Bei Platin wird im Konsens sämtlicher Einschätzungen erwartet, dass sich der Durchschnittspreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE