Duetti Inc. ("Duetti" oder das "Unternehmen"), ein Musiktechnologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das unabhängigen Musikschaffenden dabei hilft, den Wert ihrer Musikkataloge zu erschließen, hat heute die Sicherung einer neuen Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese soll dazu dienen, den Erwerb von Musikkatalogen zu beschleunigen und die Technologie und Dienstleistungen des Unternehmens weltweit auszubauen. Die Finanzierung wird angeführt von einer Serie-C-Kapitalbeteiligung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar durch Raine Partners, dem führenden Wachstumsfonds der The Raine Group, sowie einer zweiten privaten Verbriefung im Wert von 125 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird eine bestehende Kreditfazilität um 25 Millionen US-Dollar erhöht.

Duetti konnte im Laufe von drei Jahren über 635 Millionen US-Dollar, darunter mehr als 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapital, zur Unterstützung der globalen unabhängigen Musikszene aufbringen. Das Unternehmen hat bereits mit über 1.100 Künstlern, Songwritern und anderen Musikschaffenden in 40+ Ländern zusammengearbeitet, um Teile ihrer Musikrechtekataloge zu erwerben und zu verwalten.

Dank der Serie-C-Kapitalbeteiligung von Raine Partners kann Duetti seine führende Position auf dem Gebiet des Erwerbs von Musikrechten durch Investitionen in sein Team und seine Plattform weiter ausbauen. Die Mittel werden dem Ausbau der Technologieinfrastruktur von Duetti, der Verbesserung der Marketingdienstleistungen und der Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens dienen. Duetti verzeichnet ein rasantes Wachstum und schließt aktuell mehr als 80 Verträge pro Monat ab (mehr als das 2,5-Fache gegenüber dem Vorjahresmonat). Hinter diesem Erfolg stehen vor allem die Expansion in den Bereich der Veröffentlichungsrechte, zusätzlich zu den Master-Aufnahmerechten, sowie die zunehmende globale Präsenz des Unternehmens. Im Zuge der Eigenkapitalfinanzierung wird Joe Puthenveetil, Partner bei The Raine Group, dem Board of Directors von Duetti beitreten.

Duetti beschäftigt derzeit ein 65-köpfiges Team, das in New York City, Los Angeles, Miami, Nashville, London und Rio de Janeiro tätig ist. Über 30 der von Duetti im Jahr 2025 abgeschlossenen Deals wurden auf internationalen Ärkten außerhalb der USA getätigt, beispielsweise in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Brasilien und Mexiko. Außerdem bietet das Unternehmen Marketing- und Katalogmanagement-Dienstleistungen an, einschließlich Playlisting über ein Netzwerk mit über 3.000 Playlists und mehr als 5 Millionen Followern auf verschiedenen DSPs, Remix-Produktion mit über 60 Releases pro Quartal, Sync-Lizenzierung und über 200 individuelle Künstler-Marketingprogramme im Jahr 2025.

"Die klassische Musikindustrie und die auf finanzielle Gewinne ausgerichteten Fonds zum Aufkauf von Katalogen können mit dem explosiven Wachstum des unabhängigen Musiksektors nicht Schritt halten und ihre Infrastruktur nicht entsprechend anpassen", so Lior Tibon, CEO und Mitbegründer von Duetti. "Diese neue Finanzierung ermöglicht es uns, den Aufbau proprietärer Datenbanken und Systeme fortzusetzen, um Musikkataloge unabhängiger Künstler, dem am schnellsten wachsenden und spannendsten Segment der Branche, zu identifizieren, zu prognostizieren und effektiv zu verwalten und zu unterstützen."

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Lior und seinem Team, die ein Musikunternehmen der nächsten Generation aufbauen, das unabhängige Kreative unterstützt. Duetti hat die Branche demokratisiert, indem es Künstlern in jeder Karrierephase ermöglicht, ihre Rechte zu monetarisieren und auf die Marketing- und Wachstumsressourcen zurückzugreifen, die ein modernes Label und ein moderner Verlag bieten", so Joe Puthenveetil und Fred Davis, Partner bei The Raine Group.

Duetti hat seine zweite Private-Asset-Backed-Securitization in Höhe von 125 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich der Gesamtwert seines bestehenden Master Trusts auf nunmehr 205 Millionen US-Dollar erhöht. Das Unternehmen plant auch in Zukunft regelmäßig auf den Securitization-Markt zurückzugreifen, da dieser eine effiziente und liquide Finanzierungsquelle darstellt und Investoren gleichzeitig Zugang zu schnell wachsenden Segmenten des Musikmarktes bietet. In Q4 2024 hat Duetti die erste Musik-Securitization-Transaktion durchgeführt, die hauptsächlich durch Kataloge unabhängiger Künstler besichert ist, und beabsichtigt, durch effiziente neue Finanzierungsstrukturen für diese Kataloge weiterhin Innovationen voranzutreiben.

"Die Zusammenarbeit mit Duetti hat mir Klarheit und Zuversicht darüber vermittelt, meine Musik als Vermögenswert zu betrachten", so Calimossa, ein in Los Angeles lebender Künstler und Produzent. "Sie respektieren, dass jeder Künstler seinen eigenen Weg einschlägt, und sie haben sich die Zeit genommen, mir konkrete Optionen aufzuzeigen, die zu meinen langfristigen Zielen passen. Außerdem standen sie mir als echte Partner zur Seite und unterstützten meine Musik durch Marketing, Sync-Möglichkeiten und Karriereberatung. Dank dieser Vertrauensbasis und kontinuierlichen Unterstützung haben unabhängige Künstler wie ich die Möglichkeit, etwas Nachhaltiges für die Zukunft aufzubauen."

Über Duetti

Duetti ist eine Finanz- und Dienstleistungsplattform für die Musikbranche, die mit unabhängigen Künstlern und Kreativen zusammenarbeitet. Duetti wurde im Jahr 2022 von CEO Lior Tibon und COO Christopher Nolte gegründet und stellt Kapital und operative Unterstützung bereit, um Kreativen bei der Monetarisierung, Verwaltung und Erweiterung ihrer Musikkataloge zu helfen.

Dank flexibler Deal-Strukturen arbeitet Duetti mit vielen verschiedenen Musikschaffenden zusammen und unterstützt sie bei der Katalogverwaltung und mit Marketingdienstleistungen. Seit der Gründung des Unternehmens ist Duetti Partnerschaften mit mehr als 1.100 Musikschaffenden in über 40 Ländern eingegangen.

Duetti wird von The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures und Roc Nation unterstützt und konnte bis dato durch eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung mehr als 635 Millionen US-Dollar beschaffen.

