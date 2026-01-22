© Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP | -Gerade für einkommensschwache US-Haushalte schlägt die Inflation beim Einkauf im Supermarkt voll zu. Das hat auch Konsumgüter-Riese Procter & Gamble zu spüren bekommen. Der weltgrößte Konsumgüterhersteller Procter & Gamble kämpft mit einem Umsatzrückgang in einem entscheidenden Verkaufssegment. Die Zahlen für das letzte Quartal spiegeln die vorsichtige Kaufbereitschaft der US-Verbraucher wider, die in den letzten Monaten des Jahres 2025 besonders zurückhaltend waren. Das Unternehmen meldete am Donnerstag stagnierende organische Verkaufszahlen - das schwächste Wachstum seit einem Jahrzehnt. Besonders negativ fiel der Rückgang des Volumens um 1 Prozent ins Gewicht, da in wichtigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE