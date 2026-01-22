Lausanne (ots) -Das Schweizer Suchtpanorama 2026 gibt den Überblick über die neusten Entwicklungen im Suchtbereich: Was weiss man über die aktuellen Konsumtrends bei Alkohol, Tabak, illegalen Drogen und psychoaktiven Medikamenten in der Schweiz? Welche Probleme zeigen sich beim Gebrauch digitaler Medien oder beim Geldspiel?Die Krankenkassenprämien steigen jährlich, und die Politik sucht händeringend nach Lösungen zur Kostensenkung. Der Bereich "Sucht und Substanzkonsum" zeigt jedoch die paradoxe Situation: Er verursacht grosses menschliches Leid und Kosten von jährlich 8 Milliarden Franken, wovon ein grosser Teil von den Prämienzahlenden getragen wird. Die Prävention kann Kosten senken, doch warum wird sie nach wie vor vernachlässigt? Ist es Zeit für einen Kurswechsel? Das Schweizer Suchtpanorama 2026 zeigt die Zusammenhänge und gibt auch Empfehlungen für Fachleute und Entscheidungsträger, um Suchtprobleme zu verhindern und zu verringern.Sperrfrist: Donnerstag, 5. Februar 2026, 5.00 Uhr.Falls Sie im Voraus ein Recherchegespräch oder ein Interview vereinbaren möchten, zögern Sie nicht, ab sofort Kontakt mit uns aufzunehmen. Auf Wunsch steht das Mediendossier unter Einhaltung der Sperrfrist ab dem Nachmittag des Mittwochs, 28. Januar 2026 für Sie bereit.Fachpersonen von Sucht Schweiz beantworten Ihre Fragen:Ab Montag, 2. Februar 2026, nach VereinbarungTania Séverin, Direktorin, Fragen zum Hauptthema "Kurswechsel: Jetzt in die Prävention investieren", zur Politik, sowie zum Thema MedikamenteFrank Zobel, Vizedirektor, Experte für illegale Drogen und CannabisMarina Delgrande Jordan, Co-Leiterin Forschung, Expertin in den Bereichen Online-Aktivitäten und Jugendliche (ohne Radio/TV)Dörte Petit, Projektleiterin Prävention, Expertin im Bereich Glücks- und GeldspielMonique Portner-Helfer, Mediensprecherin: Alkohol und Online-AktivitätenMarkus Meury, Mediensprecher, Tabak/Nikotin und MedikamentePressekontakt:Markus Meury, Mediensprecher (Di-Fr)Tel.: 021 321 29 63; mmeury@suchtschweiz.chMonique Portner-Helfer, Mediensprecherin (Mo-Mi)Tel.: 021 321 29 74; mportner-helfer@suchtschweiz.chOriginal-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100938013