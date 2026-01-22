22. Januar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, die Ergebnisse des Sommer-Diamantbohrprogramms 2025 (das "Programm") auf seinem Projekt Carpenter Lake ("Carpenter Lake" oder das "Konzessionsgebiet") bekannt zu geben, das sich am südlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet. Acht Bohrlöcher auf insgesamt 1.368 m wurden in ausgewählten Zielgebieten entlang der Cable Bay Shear Zone (die "CBSZ") abgeschlossen - einer größeren strukturellen Formation, die das Projekt durchschneidet.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: "Im Rahmen unseres ersten Bohrprogramms bei Carpenter Lake wurden die uns während der Sommerexplorationssaison zur Verfügung stehenden Ziele erfolgreich erprobt und wertvolle geologische Informationen gewonnen, die unsere zukünftigen Arbeiten auf dem Projekt leiten werden. Wir haben ein systematisches, mehrjähriges Explorationsprogramm gestartet, das dem generativen Charakter der Uranexploration im Athabasca-Becken entspricht."

Höhepunkte des Bohrprogramms 2025

- Acht Bohrlöcher auf insgesamt 1.368 m an NQ-Kernbohrungen wurden in ausgewählten Zielen abgeschlossen, um geophysikalische und geochemische Ziele entlang der CBSZ zu erproben, die eine oberflächennahe, im Grundgebirge enthaltene Uranmineralisierung in den Zielgebieten anpeilen (Abbildung 1) (siehe Tabelle 1). Zwei Bohrlöcher wurden aufgrund technischer Probleme eingestellt, bevor sie ihre geplante Tiefe erreichten.

- Im Rahmen der Bohrungen wurden vielversprechende Lithologien für Uranmineralisierungen durchschnitten, nämlich graphitische Pelitgneise mit Sulfiden, mit anomalen geochemischen Indikatoren wie Uran, Arsen, Nickel, Kupfer, Kobalt, Blei und Zink.

- In drei der acht abgeschlossenen Bohrlöcher wurden Intervalle mit anomaler Radioaktivität (gemessen mit der Bohrloch-Gammasonde Mount Sopris 2PGA-1000) durchschnitten, die mit strukturellen Zonen und günstigen Gesteinsarten einhergehen, einschließlich Graphitpelit neben günstigen Kreuzstrukturen und strukturellen Brüchen (Abbildung 2).

- In mehreren Bohrlöchern wurden geschichtete Graphitsulfid-Scher- und Verwerfungszonen vorgefunden, von denen viele markante Merkmale einer brüchigen Reaktivierung aufweisen, einschließlich Brekzien, Kataklasiten und Störungsletten (Abbildung 2).

- Anomaler Dravit, ein borhaltiges Tonalterations-Indikatormineral, das häufig in der Nähe eines potenziellen mineralisierten Systems vorgefunden wird, wurde mittels Kurzwellen-Infrarotspektroskopie ("SWIR") beobachtet und durch Laboranalysen bestätigt, die stark anomales Bor in Verbindung mit struktureller Deformation und anomalem Uran zeigten.

- Das Bohrprogramm 2025 hat gezeigt, dass sich die vielversprechenden graphitischen Pelitgneise des Projekts weiter nach Süden erstrecken als bisher bekannt war und dass die im Bohrkern beobachteten geochemischen Anomalien (Uran, Bor und Basismetalle) darauf hinweisen, dass uranhaltige Flüssigkeiten entlang der CBSZ mobilisiert wurden.

- Die helikoptergestützten Bohrarbeiten hatten während der Bohrbewegungen und der Errichtung der Bohrplattformen nur geringe Umweltauswirkungen und ermöglichten so nachhaltige Explorationen.

Abbildung 1 - Bohrlochstandorte 2025 und strukturelle Elemente bei Carpenter Lake

Über Carpenter Lake und die Cable Bay Shear Zone

Carpenter Lake umfasst neun Mineralkonzessionen mit einer Fläche von etwa 15.091 ha, die sich zu 60 % im Besitz von Greenridge und zu 40 % im Besitz von Renegade Gold Inc. befinden, wobei Greenridge als Betreiber der Explorationsaktivitäten fungiert. Greenridge kann eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es einen Zeitplan von Barzahlungen, Ausgaben von Stammaktien und Explorationsausgaben erfüllt (Details finden Sie in der Pressemitteilung von Greenridge vom 30. Mai 2024).

Carpenter Lake erstreckt sich über den südlichen Rand der Sandsteine der Athabasca-Becken-"Supergroup" und umfasst mehr als 15 km der CBSZ - eine markante geologische Struktur in Krustengröße, die von Nordosten nach Südwesten verläuft und hinsichtlich Uranlagerstätten weitestgehend unzureichend erkundet ist (siehe Abbildung 1). Die CBSZ ist von einer gut definierten leitfähigen Signatur, radiometrischen Anomalien und zahlreichen in der Vergangenheit kartierten Uranvorkommen geprägt.

Bohrloch-Nr. Easting (m) Northing (m) RL (m) Neigung (Grad) Azimut (Grad) Gesamttiefe (m) CL25-001 361233.9 6346439.4 497,3 -45 120 108 CL25-002 361514.2 6346287.3 499,9 -45 300 186 CL25-003 362322.9 6347258.6 511,2 -45 300 255 CL25-004 362322.9 6347258.6 511,2 -45 300 51 CL25-004A 363180.1 6347639.3 508,0 -55 300 180 CL25-005 368062.8 6351461.0 515,7 -45 300 105 CL25-005A 368062.8 6351461.0 515,7 -50 300 249 CL25-006 364825.4 6349451.0 512,8 -45 300 234 Gesamt 8 1368

Tabelle 1: Bohrlochstatistik 2025 (Koordinaten in NAD83 / UTM Zone 13N)

Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weiterführende Explorationsarbeiten

Nach der Prüfung der Bohrergebnisse 2025 ist Greenridge davon überzeugt, dass das größte Potenzial für eine Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets in der weiteren Erprobung von Bereichen liegt, in denen Gravitationstiefs mit strukturellen Brüchen, kreuzenden Strukturen oder Versätzen in EM-Leitern zusammenfallen.

Derzeit wird eine bodengestützte Gravitationsuntersuchung mit rund 1.000 Messstationen in Auftrag gegeben, die sich über die identifizierten elektromagnetischen ("EM")-Leiter entlang des CBSZ-Trends erstreckt. Darüber hinaus setzt Greenridge umfassende geophysikalische Inversionen und lithostrukturelle Modellierungen fort, um ein umfassenderes Verständnis der strukturellen Elemente zu erlangen, die das Potenzial für eine Uranmineralisierung beeinflussen könnten.

Das Bohrprogramm bestätigte das Vorkommen von graphitischen Pelitgneisen, die sich weiter südlich als bisher bekannt erstrecken, das kombinierte Vorkommen von Sulfiden und anomaler Uran- und Indikatorelement-Geochemie sowie Zonen mit erhöhter Radioaktivität in Verbindung mit günstigen Strukturen und Gesteinsarten.

Im Rahmen des Programms wurden auch geschichtete Graphitsulfid-Scherzonen mit Hinweisen auf eine strukturelle Reaktivierung sowie eine borreiche Dravitalteration identifiziert, was die Interpretation unterstützt, wonach uranhaltige Flüssigkeiten entlang der Scherzone gewandert sind. Die Arbeiten im Konzessionsgebiet werden mit verfeinerten geophysikalischen Untersuchungen und laufenden Zielermittlungsarbeiten fortgesetzt.

Abbildung 2 - Foto des Bohrkerns von CL25-005A: Anomaler Abschnitt einer Verwerfungs- und Brekziationszone mit starker Tonalteration und Hämatisierung zwischen 71,8 und 75,8 m, der mit anomaler Radioaktivität sowie erhöhtem Bor- und Basismetallgehalt übereinstimmt

Greenridge ist davon überzeugt, dass das Projekt äußerst vielversprechend für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen, im Grundgebirge enthaltenen Uranmineralisierung ist, die den Uranlagerstätten Rabbit Lake, Arrow und Triple R ähnlich ist. Die strukturelle Beschaffenheit und das Umfeld des Konzessionsgebiets entlang der CBSZ sind ideal für das Vorkommen eines potenziell bedeutsamen Mineralisierungssystems, das Vorkommen leitfähiger graphitischer metasedimentärer Gesteine, das häufig mit Uranablagerungen im Athabasca-Becken einhergeht, wurde sowohl durch historische Bohrungen als auch durch die Bohrungen 2025 des Unternehmens auf dem Projekt bestätigt.

Einbindung der Community bei Carpenter Lake

Im Jahr 2024 unterzeichnete Greenridge Explorationsabkommen mit der English River First Nation ("ERFN") und den Kineepik Metis Local #9 ("KML"), die beide über angestammte Rechte innerhalb des Projektgebiets verfügen, um den Mitgliedern jeder Community eine Rolle bei der Umweltüberwachung, dem Kulturmanagement und den finanziellen Vorteilen aus Geschäfts-, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen. Greenridge ist bestrebt, seine Explorationen bei Carpenter Lake in einer von gegenseitigem Respekt und Kooperation geprägten Beziehung sowohl mit der ERFN als auch mit den KML durchzuführen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Luke van der Meer, P. Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr van der Meer hat die Informationen zur Exploration auf dem Konzessionsgebiet geprüft, darunter auch die Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2025.

Alle Bohrkernproben aus dem Programm, die als NQ-Kerne entnommen wurden, wurden in sicheren Behältern an die Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories ("SRC") in Saskatoon, Saskatchewan, versandt, wo sie vorbereitet, verarbeitet und mittels ICP-MS und ICP-OES unter Verwendung von Gesamt- (HF:NHO3: HClO4) und Teilaufschluss (HNO3:HCl) sowie Bor mittels Fusion. Die Untersuchungsproben werden auf der Grundlage von Bohrlochmessungen und Szintillometer-Peaks (GR-135+) ausgewählt. Die Untersuchungsprobenintervalle umfassen 0,3 bis 1,0 Meter lange durchgehende Halbkern-Teilproben über die Probenintervalle. Bei allen Untersuchungsproben wird eine Hälfte der geteilten Probe aufbewahrt und die andere zur Analyse an SRC geschickt. SRC ist ein nach ISO/IEC 17025/2005 und vom Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. Blindproben, Standardreferenzmaterialien und Wiederholungen werden von Greenridge und SRC in regelmäßigen Abständen gemäß den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) von Greenridge in den Probenstrom eingefügt.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet. Das Management weist außerdem darauf hin, dass veröffentlichte historische Ergebnisse und Entdeckungen auf benachbarten oder nahe gelegenen Mineralliegenschaften nicht unbedingt auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Konzessionsgebiet erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 265.657 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 193.200 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 72.460 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m7.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Projekte gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

7 - Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen von Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Konzessionsgebiet und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Konzessionsgebiets; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt Carpenter Lake in der Zukunft und der Abschluss der geplanten Programme. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

