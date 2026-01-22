Zürich (www.anleihencheck.de) - Wandelanleihen starten aus einer gestärkten Position in das Jahr 2026, so Ivan Nikolov, Head of Convertible Bonds bei Fisch Asset Management. Nach zweistelligen Renditen und einer Outperformance gegenüber anderen Anlageklassen, einschließlich globaler Aktienmärkte, seien sie zunehmend in den Fokus der Investoren gerückt. Rekordemissionen, angetrieben durch KI-basiertes Wachstum sowie eine breite Aktienmarktrally, würden ein solides Fundament für ein weiteres starkes Jahr bilden. Der bewährte Indikator von Fisch Asset Management unterstreiche das positive Bild und signalisiere weiterhin eine deutliche Unterbewertung des Gewinnwachstums der Wandelanleihenemittenten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
