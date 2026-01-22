Die Wall Street hat wieder Appetit auf Krypto-IPOs. So legte BitGo am Mittwoch den Ausgabepreis für den US-Börsengang auf 18 Dollar pro Aktie fest und damit über der ursprünglich angepeilten Spanne von 15 bis 17 Dollar. Und bereits heute startet der Handel an der New York Stock Exchange.Der Börsengang spülte 212,8 Millionen Dollar in die Kassen des Unternehmens. Die implizite Bewertung schob sich damit über die psychologisch wichtige Marke von zwei Milliarden Dollar auf exakt 2,08 Milliarden Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
