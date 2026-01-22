© Foto: Patrick Pleul - dpaGrönland, die größte Insel der Welt, rückt zunehmend in den Fokus der internationalen Politik - und der Finanzmärkte. Ist die Grönland-Krise ein Frühindikator für eine neue Weltordnung?Die aktuelle Grönland-Krise ist weniger ein isoliertes Ereignis als vielmehr ein Verstärker globaler Trends: geopolitische Machtverschiebungen, der Wettlauf um Rohstoffe und die sicherheitspolitische Bedeutung. All das spiegelt sich heute an den Aktienmärkten wider. Bereits 1946 versuchten die USA erstmals, Grönland zu kaufen. Während des Kalten Krieges wuchs die strategische Bedeutung erheblich: 1951 schlossen die USA und Dänemark ein Abkommen, das den Vereinigten Staaten die militärische Nutzung Grönlands …Den vollständigen Artikel lesen
