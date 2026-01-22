Die Autobanken von Stellantis und Opel drehen am Donnerstag kräftig an der Zinsschraube. Anleger können jetzt bis zu 2,91 Prozent per annum erhalten. Nach einer kurzen Verschnaufpause ist der Zinswettkampf unter den Banken 2026 wieder voll entbrannt. Und wieder sind es die Autobanken, die den Ton angeben. "Ab sofort" erhöht die Opel Direktbank ihre Festgeldzinsen. Für eine Laufzeit von zwölf Monaten bietet Opel Anlegern statt bisher 2,25 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE