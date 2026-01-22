DJ Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. Januar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 200.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 208.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 199.000 von ursprünglich 198.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 3.750 auf 201.500.

In der Woche zum 10. Januar erhielten 1,849 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 26.000.

