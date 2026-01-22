Das InsurLab Germany schärft sein Wertangebot in strategischen Handlungsfeldern der Versicherungswirtschaft. Im Fokus stehen KI-Skalierung, Venture Clienting und der Blick auf die Zukunft. Mit der Württembergischen schließt sich zudem ein weiterer Versicherer der Brancheninitiative an. Das InsurLab Germany richtet seine Arbeit ab 2026 neu aus und nimmt dabei verstärkt zentrale Entscheidungsfragen der Versicherungswirtschaft in den Blick. Ziel ist, Versicherern in einem zunehmend komplexen Umfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact