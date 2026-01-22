DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Januar (vorläufige Fassung)
=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember Kernverbraucherpreise PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 99,0 zuvor: 99,0 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,0 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,6 *** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "The Global Economic Outlook" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,1 zuvor: 51,8 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 54,0 zuvor: 52,9 - IT/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Italiens Premierministerin Meloni ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
