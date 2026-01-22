BitGo Holdings, Inc. ("BitGo", das "Unternehmen", "wir"), der Anbieter von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, feiert heute sein Debüt als börsennotiertes Unternehmen an der New York Stock Exchange ("NYSE") unter dem Tickersymbol "BTGO". Mitglieder des Führungsteams von BitGo werden heute um 9:30 Uhr ET die Eröffnungsglocke der NYSE läuten.

"Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment für BitGo", sagte Mike Belshe, CEO und Mitgründer von BitGo. "Unser Eintritt in die öffentlichen Kapitalmärkte ermöglicht es uns, den Übergang des Finanzsystems hin zu einer transparenten und glaubwürdigen Digital-Asset-Ökonomie weiter zu beschleunigen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Verwahrung und Liquidität zu bieten. Wir sind überzeugt, dass die vor uns liegenden Chancen erheblich sind und dass wir einzigartig positioniert sind, um Institutionen auf diesem Weg zu unterstützen."

Belshe fügte hinzu: "Ich bin außerordentlich stolz auf das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, und unserem Team zutiefst dankbar für die harte Arbeit und das Engagement, mit dem dieser Meilenstein erreicht wurde. Während wir diesen nächsten Schritt in die öffentlichen Märkte gehen, freuen wir uns darauf, nicht nur unser eigenes Fundament zu stärken, sondern auch das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems für digitale Vermögenswerte voranzutreiben."

Das Börsendebüt von BitGo folgt auf mehr als ein Jahrzehnt des Wachstums und der Innovation, getragen von einem kontinuierlichen Engagement, unseren Kunden sichere und zuverlässige Lösungen für digitale Vermögenswerte bereitzustellen. Wir haben uns von einem Pionier für Multi-Signatur-Sicherheit und institutionelle Wallets weiterentwickelt zur Gründung der BitGo Bank Trust, National Association, ehemals BitGo Trust Company, Inc., sowie von BitGo Prime Trading und der Einführung unseres OTC-Handels sowie unserer Stablecoin-as-a-Service- und Crypto-as-a-Service-Lösungen. Dieses Wachstum hat uns den Ruf eines zentralen Partners für digitale Vermögensökosysteme, Finanzinstitute, Technologieplattformen, Unternehmen und Regierungen eingebracht.

Heute sind wir führend in der Digital-Asset-Ökonomie und betreuen mehr als 4.900 Kunden in über 100 Ländern sowie mehr als 1.550 digitale Vermögenswerte zum 30. September 2025. Ausgehend von unseren Wurzeln in Sicherheit und Schutz bieten wir sichere und skalierbare Lösungen, darunter Self-Custody-Wallets, qualifizierte Verwahrung, Liquiditäts- und Prime-Services sowie Infrastruktur-as-a-Service für Investoren, Entwickler und andere Teilnehmer des digitalen Vermögensökosystems.

Mit Hauptsitz in Sioux Falls ist BitGo ein Pionier in den Bereichen Sicherheit digitaler Vermögenswerte und regulatorische Compliance. Als neu börsennotiertes Unternehmen ist BitGo hervorragend positioniert, seine bewährte Infrastruktur und umfassende Produktpalette zu nutzen, um die Zukunft des digitalen Finanzwesens auf Basis von Transparenz, Verantwortlichkeit und Vertrauen zu gestalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und es findet kein Verkauf solcher Wertpapiere in Rechtsordnungen statt, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über BitGo

BitGo ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte-Infrastruktur und bietet Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold-Storage-Umgebungen an. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögensökonomie zu beschleunigen. BitGo verfügt über eine globale Präsenz und mehrere regulierte Einheiten, darunter BitGo Bank Trust, National Association, eine bundesstaatlich lizenzierte Digital-Asset-Bank. Heute betreut BitGo Tausende von Institutionen und Millionen von Investoren weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Solche Aussagen können Begriffe wie "anstreben", "erwarten", "annehmen", "glauben", "beabsichtigen", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "prognostizieren", "voraussehen", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "kann", "Ziele", "Ausblick", "Plan", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollte", "wird" oder ähnliche Formulierungen enthalten. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Registrierungserklärung von BitGo auf Formular S-1 beschriebenen Punkte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

