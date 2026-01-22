Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Börse AG ("Deutsche Börse Group") (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) und die Allfunds Group plc ("Allfunds") haben am 21.01. eine Vereinbarung über die Bedingungen eines empfohlenen Erwerbs sämtlicher ausgegebener und noch auszugebender Aktien von Allfunds durch die Deutsche Börse Group abgeschlossen (die "Akquisition"), so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
