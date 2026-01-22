© Foto: adobe.stock.comImmer mal wieder ruckte der Ölpreis in den letzten Handelstagen an und setzte die markante Marke von 65 US-Dollar unter Druck. Doch ein nachhaltiger Ausbruch wollte Brent-Öl bislang nicht gelingen.Brent-Öl aktuell: Ölpreis am Scheideweg Die Situation am Ölmarkt ist überaus explosiv. Auf der einen Seite schwebt das preisbelastende Thema potenzielle Überversorgung wie ein Damoklesschwert über Brent-Öl und WTI-Öl. Auf der anderen Seite erhöhen nicht zuletzt geopolitische Einflussfaktoren, wie zuletzt die Situation im Iran den Druck im Öl-Kessel. Diese ambivalente Gemengelage manifestiert sich in einer Seitwärtsbewegung. Im Falle von Brent-Öl sind es die Preisbereiche 58,5 US-Dollar / 60 …Den vollständigen Artikel lesen
