Die 50 Millionen Kunden der deutschen Sparkassen müssen derzeit verstärkt mit digitalem Anlagebetrug rechnen. Um diese Attacken und Betrugsmaschen geht es aktuell. Vermeintliches Projekt: "Sparkasse Invest" Derzeit werden Falsch-Nachrichten über ein angebliches "Bitcoin-Projekt: Sparkasse Invest" verbreitet. Oftmals würden dafür Web-Seiten seriöser Nachrichtenportale gefälscht auf denen dann die vermeintlichen Nachrichten veröffentlicht werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
