Das Festival bringt mehr als 100 Künstler aus 49 Ländern zusammen

Es handelt sich um eine führende Kulturplattform, die künstlerische Exzellenz würdigt, den internationalen Austausch fördert und die Rolle des Emirats als Gastgeber für den kulturellen Dialog stärkt

Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Ras Al Khaimah, eröffnete die 14. Ausgabe des Ras Al Khaimah Art Festivals im Al Jazeera Al Hamra Heritage Village und läutete damit das jährliche Kultur-Highlight des Emirats ein. Das Festival wird von der Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research organisiert und läuft bis zum 8. Februar unter dem Motto "Zivilisationen".

Mit mehr als 100 Künstlern aus 49 Ländern unterstreicht das Festival das Engagement von Ras Al Khaimah für Kultur und Kunst als Säulen der Identität, des Dialogs und der nachhaltigen Entwicklung und stärkt gleichzeitig seine Position als regionales Zentrum für die Kreativ- und Kulturwirtschaft.

Während der Einweihung bekräftigte Seine Hoheit Scheich Saud, dass die Förderung der Künste eine wichtige Rolle bei der Vertiefung des kulturellen Austauschs, der Stärkung der nationalen und historischen Identität und der Unterstützung der wirtschaftlichen Diversifizierung durch das Wachstum der Kulturindustrie spiele. Er merkte an, dass solche Initiativen die Attraktivität des Emirats als Veranstaltungsort für hochwertige kulturelle und kreative Events erhöhen.

Seine Hoheit Scheich Saud ist ein Verfechter von Kultur und Kunst als wesentliche Triebkräfte für sozialen Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis. Durch die Unterstützung kultureller Initiativen wie dem Festival stärkt er weiterhin die Rolle der Kultur bei der Förderung gesellschaftlicher Harmonie.

Das Eröffnungsprogramm am Wochenende führte das Publikum mit einem vielfältigen Angebot an Ausstellungen, Live-Auftritten, geführten Kultur- und Kunsttouren, Filmvorführungen, Workshops und kulinarischen Erlebnissen in das Thema des Festivals ein. Zu den Höhepunkten zählen von Künstlern geleitete Meisterkurse, interaktive Workshops zu traditionellen und zeitgenössischen Praktiken, Live-Musik und Performance-Veranstaltungen sowie die Einführung von "The Hidden Table", einem neuen Gastronomiekonzept, das Essen als eine Form des kulturellen Geschichtenerzählens im historischen Rahmen des Al Jazeera Al Hamra Heritage Village erkundet.

Das Programm des Festivals umfasst Podiumsdiskussionen, Bildungsangebote und gemeinschaftsorientierte Aktivitäten, die das Publikum einbeziehen und den Kulturraum als Plattform für Kreativität, Dialog und Lernen aktivieren sollen.

Das Ras Al Khaimah Art Festival dient als führende Kulturplattform in den Vereinigten Arabischen Emiraten, feiert künstlerische Exzellenz, fördert den internationalen Austausch und stärkt die Rolle des Emirats als Gastgeber für den globalen kulturellen Dialog.

