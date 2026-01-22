Nach einer mehrmonatigen Konsolidierung übernehmen wieder die Bullen das Kommando bei der Aktie des Smart-Home-Spezialisten. Gut 14 Prozent kann der AKTIONÄR-Hot-Stock aus dem Frühjahr 2024 nach starken Zahlen für das vierten Quartal 2025 respektive Gesamtjahr zulegen. Kein Wunder, knüpft das Unternehmen an seinen dynamischen Wachstumskurs an.Im Schlussviertel steigerte Plejd die Erlöse aus eigener Kraft um gut 41 Prozent auf gut 288,3 Millionen Schwedische Kronen (27,2 Millionen Euro). Die Bruttomarge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
