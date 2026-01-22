Anzeige
Donnerstag, 22.01.2026
Dow Jones News
22.01.2026 16:27 Uhr
MÄRKTE USA/Börse startet freundlich - Gute Konjunkturdaten stützen

DOW JONES--Freundlich tendieren die US-Börsen beim Start in den Handel am Donnerstag, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 49.521 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,7 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent.

Schon am Mittwoch hatten die Aktienkurse kräftige Gewinne eingefahren, nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland eingelenkt hatte. Anders als zunächst angekündigt will er nun doch keine Strafzölle auf Einfuhren aus jenen europäischen Nato-Mitgliedsstaaten erheben, die als Zeichen der Solidarität Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel entsandt hatten, die Trump gerne den USA zuschlagen würde. Er habe sich mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf ein Rahmenabkommen zu einem künftigen "Deal" für Grönland geeinigt, bekundete Trump nun, ohne Details zu nennen.

Unter den Konjunkturdaten des Tages wurde für das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals 2025 in dritter Lesung ein etwas stärkerer Anstieg gemeldet als prognostiziert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Vorwoche etwas weniger deutlich als angenommen. Die insgesamt niedrige Zahl der Erstanträge zeugt von einer nach wie vor guten Beschäftigungslage, wie Marktteilnehmer anmerken. Etwas später folgen noch Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem November. Hier gilt das Interesse vor allem dem PCE-Preisindex, der als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank gilt.

Der Dollar nach den Daten leicht nach. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen etwas an, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,26 Prozent. Der Goldpreis legt nach seinem jüngsten Höhenflug eine Pause ein und tendiert knapp behauptet. Die Ölpreise geben deutlicher nach, nachdem die Internationale Energieagentur für dieses Jahr ein Überangebot an Öl prognostiziert hat. Im Tagesverlauf wird die staatliche Energy Information Administration Daten zu den Ölvorräten der USA veröffentlichen.

Die Aktien von GE Aerospace tendieren 5,4 Prozent schwächer, obwohl das Unternehmen starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Hier könnten Anleger Gewinne mitnehmen, nachdem die Aktie in den zurückliegenden zwölf Monaten 70 Prozent zugelegt hat.

Procter & Gamble steigen um 2,3 Prozent. Das Unternehmen hat zwar in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten. Wegen höherer Restrukturierungskosten senkte der Konsumgüterkonzern seine Jahresgewinnprognose, bestätigte aber das Gewinnziel auf bereinigter Basis.

Abbott Laboratories hat mit Umsatz und Gewinn im Schlussquartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackt um 9,2 Prozent ab. Nach der Schlussglocke werden Intel und Alcoa über den Verlauf des vierten Quartals berichten. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          49.521,05    +0,9%   443,82     +2,1% 
S&P-500         6.920,88    +0,7%   45,26     +0,4% 
NASDAQ Comp       23.417,47    +0,8%   192,64     -0,1% 
NASDAQ 100       25.501,13    +0,7%   174,55     +0,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:30 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1716    +0,3%   1,1686     1,1703  -0,5% 
EUR/JPY          185,83    +0,5%   184,99     185,06  +0,5% 
EUR/CHF          0,9280    -0,2%   0,9299     0,9288  -0,2% 
EUR/GBP          0,8720    +0,2%   0,8700     0,8711  -0,2% 
USD/JPY          158,61    +0,2%   158,31     158,13  +1,0% 
GBP/USD          1,3436    +0,0%   1,3431     1,3435  -0,3% 
USD/CNY          7,0100    +0,2%   6,9990     6,9984  -0,4% 
USD/CNH          6,9721    +0,2%   6,9591     6,9595  -0,2% 
AUS/USD          0,6817    +0,9%   0,6758     0,6768  +1,3% 
Bitcoin/USD       89.161,40    -0,6% 89.744,50   89.492,70  +1,7% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,69    60,39   -1,2%     -0,70  +5,7% 
Brent/ICE          64,49    65,24   -1,1%     -0,75  +7,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.833,90   4.831,30   +0,1%      2,60 +11,8% 
Silber           93,84    93,11   +0,8%      0,74 +30,6% 
Platin          2.146,45   2.127,32   +0,9%     19,13 +21,3% 
Kupfer            5,75     5,77   -0,2%     -0,01  +1,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

