BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Januar auf minus 12,4 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Wert für den Dezember wurde leicht nach unten revidiert, um 0,1 Punkte auf minus 13,2 Punkte.

Analysten hatten mit wenig Veränderung beim Stimmungsindikator gerechnet und waren im Schnitt von einer Aufhellung auf minus 13,0 Punkte ausgegangen. Der Indikator blieb trotz des Anstiegs zum Jahresauftakt unter seinem langfristigen Durchschnitt./jkr/jsl/he