Waymo treibt seine Expansion weiter voran und startet seinen Robotaxi-Dienst nun auch in Miami. Das Angebot der Alphabet-Tochter wächst schrittweise, in diesem Jahr sollen noch rund ein Dutzend weitere ins Angebot aufgenommen werden. Für Alphabet wird das Thema autonomes Fahren zu einer der spannendsten Wetten der Google-Mutter.Waymo nimmt Miami in den operativen Betrieb auf. Ab Donnerstag können erstmals auch externe Nutzer den Robotaxi-Dienst buchen. Der Markteintritt erfolgt dabei kontrolliert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär