Eine robuste Wirtschaft, Reibereien zwischen Europa und den USA und wiedererstarkte Aktienmärkte: Das Reich der Mitte ist absolut heiß Comeback im Osten: Chinas Aktienmärkte präsentieren sich wieder in starker Verfassung und hängen dabei auch ihre westlichen Pendants wie den S&P 500 ab. Eine deutliche Wende, nachdem das Reich der Mitte zwischenzeitlich als nahezu nicht mehr investierbar galt. Dabei bleibt die Volksrepublik trotz Barrieren wie den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE