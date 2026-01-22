DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CFE 22/29 REGS USP30179BQ04 23.01.2026 HZE/EOT
CFE 22/52 REGS USP30179BR86 23.01.2026 HZE/EOT
