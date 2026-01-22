DJ US/PCE-Inflation steigt im November wie erwartet auf 2,8 Prozent

DOW JONES--Eine wichtige US-Inflationsmessgröße hat sich im November wie erwartet entwickelt. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,8 (Oktober: 2,7) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis (Bea) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,8 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im November um 0,2 (0,2) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet.

In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index im November um ebenfalls 2,8 (2,7) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,8 und 0,2 Prozent erwartet.

Die Persönlichen Konsumausgaben stiegen im November auf Monatssicht um 0,5 (0,5) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,3 (0,1) Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet.

Die Veröffentlichung umfasst ausnahmsweise zwei Monate. Zuletzt hat das Bea Zahlen für September veröffentlicht.

January 22, 2026

