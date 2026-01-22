Volkswagen hat mit einem Netto-Cashflow von 6 Milliarden Euro die Erwartungen weit übertroffen. Welche überraschenden Faktoren hinter diesem Erfolg stecken und was das für die Aktie bedeutet. Die Aktien von Volkswagen stiegen, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Netto-Cashflow für 2025 in seiner Automobilsparte bekannt gegeben hatte. Der Netto-Cashflow für das Jahr belief sich auf rund sechs Milliarden Euro und lag damit 1 Milliarde Euro über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de