ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Wende von US-Präsident Donald Trump bei dessen Plänen zur Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland begrüßt. "Ich setze jetzt darauf, dass das Königreich Dänemark, Grönland und die Vereinigten Staaten die Einzelheiten sehr schnell und effektiv aushandeln werden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem äthiopischen Kollegen Gedion Timothewos in der Hauptstadt Addis Abeba. Trump hatte zuvor Zolldrohungen gegen Deutschland und andere europäische Unterstützer Dänemarks zurückgenommen.

"Die Lösung, die jetzt für die Grönlandfrage gefunden ist, ist exakt diejenige, für die die Bundesregierung von Anfang an eingetreten ist", sagte Wadephul. Der US-Präsident habe zu Recht auf Sicherheitsaspekte hingewiesen, die sich im arktischen Raum neu stellten und wo man sich Russland und China in einer neuen Weise gegenübersehe. Die Bundesregierung habe von Anfang an dafür plädiert, hier im Nato-Rahmen unter Bündnispartnern sicherheitspolitisch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. "Genau auf diesem Weg bewegen wir uns weiter", fügte der Bundesaußenminister hinzu.

Wadephul: Partnerschaftliche Antworten in der Nato möglich

Er fühle sich auch nach seinen Gesprächen in der vergangenen Woche in Washington "darin bestätigt, dass es immer wieder möglich ist, auch auf gemeinsame Herausforderungen im Bündnis gemeinsame partnerschaftliche Antworten zu finden", fügte Wadephul hinzu.

Trump hatte am Vortag auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos versprochen, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe. Zugleich beharrte er auf seinem Besitzanspruch auf die Insel. Bei Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sei man dann übereingekommen, dass man die Arktisregion gemeinsam schützen müsse./bk/DP/mis