Direktes Trading aus den Charts - jetzt mit CapTrader auf TradingView

Düsseldorf, 22. Januar 2026 - CapTrader gibt die Kooperation mit der weltweit führenden Charting- und Analyseplattform TradingView bekannt. Ab sofort können Kundinnen und Kunden von CapTrader direkt über TradingView handeln - nahtlos, schnell und direkt aus ihren Charts heraus. Durch die Integration von CapTrader in das TradingView Trading Panel erhalten Trader Zugang zu einer leistungsstarken Kombination aus professioneller Marktanalyse und effizienter Orderausführung. Aktien, Optionen, ETFs, Futures und Devisen können nun direkt aus der gewohnten TradingView-Oberfläche heraus gehandelt werden - ohne Plattformwechsel.

Mehr Effizienz und Kontrolle für CapTrader-Kunden Die Partnerschaft bietet CapTrader-Kunden zahlreiche Vorteile: Direktes Trading aus den Charts : Analyse, Alarme und Orderaufgabe in einer einzigen Oberfläche

: Analyse, Alarme und Orderaufgabe in einer einzigen Oberfläche Zugang zu über 1,2 Millionen Finanzinstrumenten an mehr als 170 Börsen weltweit

an mehr als Schnelle und zuverlässige Orderausführung

Deutschsprachiger Support sowie ein umfangreiches Angebot an Webinaren und Trading-Kursen

sowie ein umfangreiches Angebot an Webinaren und Trading-Kursen Kostenloses Papertradingkonto zum risikofreien Testen von Strategien

Starke Verbindung von Analyse und Execution "Mit der Anbindung an TradingView bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert: modernste Charttechnik kombiniert mit professionellem Brokerage auf höchstem Niveau", sagt Andreas Weiß, Geschäftsführer von CapTrader. "Unsere Kunden können ihre Handelsideen jetzt noch effizienter umsetzen - direkt dort, wo sie entstehen." Auch TradingView hebt die Bedeutung der Partnerschaft hervor. "Die Partnerschaft mit CapTrader ist ein spannender Schritt, um unsere leistungsstarken Charting-Tools und unsere engagierte Community mit über 100 Millionen Nutzern mit den Handelsfunktionen von CapTrader zu verbinden. Gemeinsam werden wir es Kunden in Deutschland erleichtern, die Märkte zu analysieren und Trades nahtlos auszuführen." - Maksim Shymanovich, Sr. Manager, International Growth, TradingView So starten CapTrader-Kunden auf TradingView Der Einstieg ist einfach: Im TradingView Trading Panel das CapTrader-Symbol auswählen, mit dem bestehenden Konto anmelden und direkt mit dem Trading beginnen. Weitere Informationen finden sich im CapTrader-Brokerprofil auf TradingView. Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 170 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



