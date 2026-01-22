Scout24 Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 22.01.26

Scout24 bleibt auf Wachstumskurs: Auch im 3. Quartal legte das Unternehmen bei Umsatz und operativem Ergebnis zweistellig zu. Die Scout24 Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt - sowohl für den Umsatz als auch für das operative Ergebnis. Damit bleibt die Aktie im Fokus von Anlegern, die auf stabile Margen und verlässliche Guidance achten.

Scout24 Prognose bestätigt: Management hält den Ausblick (Umsatzwachstum 14-15 - im oberen Prognosebereich - Q3 mit zweistelligem Umsatz- und EBITDA-Wachstum.

Aktie im Fokus durch Rückkauf - Bewertung: Neues Aktienrückkaufprogramm bis zu 500 Mio. EUR geplant, gleichzeitig bleibt die Aktie wegen KI-Einfluss und hoher Multiples umstritten.

Chartbild weiter bärisch: Kurs unter wichtigen Durchschnitten (SMA20/SMA50) - Risiko weiterer Schwäche mit möglichen Zielen um 80,50 EUR bzw. 75,75 EUR (Gap).

Fundamentaldaten

Aktueller Preis: 83,20 EUR

Marktkapitalisierung: 6,01 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 655,34 Mio. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 67,80 %

KGV: 39,48

4 Wochen Performance: -6,08 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025*: 1,96 %

Branche: Digitale Medien - Prognose

Parkettgeflüster: Scout24 Prognose und Aktienrückkauf im Blick

Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Dazu wird das Ende des aktuell laufenden Programms auf Ende Januar vorgezogen. Im Rahmen dieses Programms wurden bisher 721.570 Aktien zurückgekauft. Anschließend soll ein neues Programm mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR aufgelegt werden. Die Laufzeit ist bis Mitte 2028 geplant.

Die Scout24 Aktie steht seit einiger Zeit unter Druck. Analysten argumentieren, dass der Einfluss von KI auf das Geschäftsmodell aktuell nur schwer vollständig einzuschätzen ist. Zudem liegen die Bewertungsmultiplikatoren weiterhin über dem Marktdurchschnitt. Gleichzeitig haben mehrere Führungskräfte in den vergangenen Monaten die Aktie in ihr Depot genommen oder bestehende Positionen ausgebaut - ein Signal, das am Markt aufmerksam verfolgt wird.

Mit den Zahlen zum 3. Quartal hat das Management den Ausblick für das Gesamtjahr, der bereits im August angehoben wurde, im oberen Bereich der Prognose bestätigt. Die Scout24 Prognose sieht ein Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent vor. Im 3. Quartal stieg der Umsatz auf 166 Mio. EUR, was einem organischen Wachstum von 11,1 Prozent entspricht. Das EBITDA legte ebenfalls zweistellig um 15 Prozent auf 104 Mio. EUR zu. Die EBITDA-Marge blieb mit 62,9 Prozent stabil (Analystenerwartung: 63,1 Prozent)....

