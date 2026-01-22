Analystenhaus veröffentlicht Anbieterübersicht für Qualitätsmanagementsoftware

Fabasoft, ein führender europäischer Cloud-Anbieter für Dokumenten- und Geschäftsprozessmanagement wurde mit seinem Produkt Fabasoft Approve von Gartner im ersten Magic Quadrant 2026 for Quality Management System Software als Challenger positioniert. Im Bericht nennt das Analystenhaus die Stärken und Schwächen des Unternehmens.

"Gartner definiert den Markt für QMS-Software (QMS/eQMS) als eigenständige digitale Lösungen mit integrierten neuen technologischen Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, die Qualität ihrer Produkte, Prozesse und Dienstleistungen systematisch zu verwalten, zu überwachen und zu verbessern." In seinem unabhängigen Bericht evaluierte das IT-Analystenhaus 12 verschiedene Anbieter anhand von 15 gewichteten Kriterien.

"Wir freuen uns sehr, dass Gartner unser QMS als Challenger positioniert. Wir sehen das als Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unserer technologischen Innovationen, insbesondere im KI-Bereich. Gleichzeitig unterstreicht sie unseren Anspruch, europäische Werte zu vertreten und digitale Souveränität, Datenschutz und Sicherheit konsequent umzusetzen", so Andreas Dangl, Geschäftsführer von Fabasoft Approve.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Fabasoft Approve Website zum Download.

Unserer Meinung nach ist Gartner Magic Quadrant eine der vertrauenswürdigsten Quellen für die Bewertung von Softwarelösungen. Er bietet einen unabhängigen Überblick darüber, wie Anbieter im Vergleich abschneiden und wohin sich die Branche entwickelt. Die Bewertung basiert auf klaren Kriterien, die sowohl die strategische Vision ("Completeness of Vision") als auch die Umsetzungsfähigkeit ("Ability to Execute") des Unternehmens analysieren.

Über Fabasoft Approve

Fabasoft Approve, das KI-gestützte Dokumenten- und Qualitätsmanagementsystem, ermöglicht die Digitalisierung und Automatisierung von Qualitätsprozessen für regulierte Branchen. Dank der einfachen Anpassbarkeit via No-Code/Low-Code lassen sich kundenspezifische Anforderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Unternehmensübergreifende Workflows vernetzen interne und externe Projektpartner in einer gemeinsamen Datenumgebung und bilden gestützt durch KI den gesamten Informationslebenszyklus rund um industrielle Erzeugnisse digital ab. Die Fabasoft Approve GmbH ist Teil der Fabasoft Gruppe, die im Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag 31. März 2025) mit 494 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 87 Millionen Euro erwirtschaftete.

Zusätzliche Informationen finden Sie im Fabasoft Approve Press Room, auf www.fabasoft.com/approve, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

