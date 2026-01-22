Jan Willhöft von AXINO Capital spricht im wO-TV-Interview mit dem Krypto-Experten Marc Friedrich über die dramatischen Umbrüche, die aktuell auf den Märkten stattfinden.Das Jahr ist erst wenige Tage alt und die Finanzmärkte sind bereits von enormer Volatilität geprägt. Was erwartet uns also in den kommenden Monaten? Friedrich spricht von einem "epochalen Wandel" im Geldsystem. Die Zeitenwende sei eingeläutet. Das Ende des Fiat-Geldsystems stehe bevor. Während die Notenbanken Rekordmengen Gold kaufen und Bitcoin als dezentrales Geldsystem immer stärker in den Fokus rücke, erlebten traditionelle Papierwährungen massive Kaufkraftverluste. Für Anleger ist 2026 ein Jahr, das sie aufhorchen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE