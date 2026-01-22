Diese Aktie eines weltbekannten, französischen Spielekonzerns stürzt heute um mehr als 30 Prozent ab. Anleger nehmen Reißaus, nachdem Projekte storniert und ein radikaler Umbau angekündigt wurde. Der französische Spielekonzerns Ubisoft hat die Entwicklung von sechs Spielen gestoppt und einen radikalen Umbau angekündigt. Dies führte zu einer Verlustwarnung - und schockierte Anleger weltweit. Die Aktie steht aktuell 34 Prozent im Minus bei 4,40 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE