Überraschung aus den USA: Neue Konjunkturdaten zeigen ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum als erwartet, während die Inflation hartnäckig über dem Ziel der Fed bleibt. Damit könnte sich der Disput zwischen US-Präsident Donald Trump, der auf Zinssenkungen pocht, und der Fed weiter aufheizen.Die US-Konjunktur bleibt auf Wachstumskurs - stärker als von vielen erwartet. Nach der finalen Schätzung legte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal annualisiert um 4,4 Prozent zu. Ökonomen hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär