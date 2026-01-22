© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deDer tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group will an die Börse und könnte den weltweit größten Rüstungs-IPO stemmen. Anleger zeigen großes Interesse, die Nachfrage übersteigt schon jetzt das Angebot.Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) bereitet sich auf einen historischen Börsengang vor, der als der größte in der Geschichte der Rüstungsindustrie gelten könnte. Medienberichten zufolge soll die Notierung bereits an diesem Freitag, 26. Februar, an der Börse Euronext in Amsterdam stattfinden. Mit einer angestrebten Marktbewertung von 25 Milliarden Euro und dem Verkauf von bis zu 15,2 Prozent der Unternehmensanteile hofft CSG, rund 3,8 Milliarden Euro zu erlösen. Das …Den vollständigen Artikel lesen
