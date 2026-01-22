© Foto: OpenAIWie eine Analyse des statistischen Bundesamtes zeigt, machen hohe Preise und begrenzte Gebrauchtmodelle es vielen in Deutschland schwer, Elektroautos trotz staatlicher Förderungen zu fahren.Elektroautos sind in Deutschland nach wie vor den Gutverdienern vorenthalten. Wie eine Analyse des statistischen Bundesamtes zeigt, gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen hohem Haushaltseinkommen und dem Kauf eines Elektrofahrzeugs. Wie die Daten aus der Analyse zeigen, besaßen im Jahr 2023 lediglich 1,3 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.600 Euro ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid. Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen über 5.000 Euro lag dieser Anteil …Den vollständigen Artikel lesen
