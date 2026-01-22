Indien oder China - wo liegen die besseren Investmentchancen? In diesem Gespräch analysieren Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in zwei der wichtigsten Emerging Markets der Welt. Im Fokus stehen die Auswirkungen von US-Zöllen, die strategische Bedeutung seltener Erden und Chinas dominierende Marktstellung in diesem Bereich. Darüber hinaus geht es um Währungsrisiken, Diversifikation über Emerging-Markets-ETFs, den Umgang mit Volatilität und die Bedeutung einer langfristigen Buy-and-Hold-Strategie.
© 2026 Börse Stuttgart