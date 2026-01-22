hier

AIXTRON ist der klassische Frühzykliker und preist eine klare operative Wende ab 2027 ein. JPMORGAN verdoppelte nahezu sein Kursziel gestern auf 25,20 €. Auch die DT. BANK legte nach und erhöhte das Ziel von 15 auf immerhin 20 €. Das brachte ein Plus von 11 %. Eine klare Beschleunigung der Auftragseingänge steht zwar noch aus, der Fokus der Investoren verschiebt sich jedoch bereits auf eine Gewinnnormalisierung ab 2027. Treiber ist die zunehmende Plattformreife für KI-bezogene GaN-Anwendungen im Umfeld der NVIDIA 800 VDC Architektur. NVIDIA stellt KI-Rechenzentren schrittweise darauf um. Ziel ist eine deutlich höhere Energieeffizienz, wesentlich geringere Verluste bei extremen Leistungsdichten und bessere Skalierbarkeit für KI-Cluster. AIXTRON liefert die MOCVD-Anlagen, mit denen GaN-Leistungschips gefertigt werden. Gleichzeitig bleibt das photonische Geschäft stabil und wird weiterhin unterschätzt.