Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 janvier/January 2026) - The common shares of Titan Technology Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Titan Technology Corp. provides on-demand access to high-performance computing infrastructure. Titans principal business is a Hardware-as-a-Service business whereby the computing power of its specialized GPU workstations are leased to third-party end users via a third-party cloud GPU hosting platform. From time to time the Issuer may also evaluate and acquire or develop other complimentary businesses, assets or technology.

_________________________________

Les actions ordinaires de Titan Technology Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Titan Technology Corp. fournit un accès à la demande à une infrastructure informatique haute performance. L'activité principale de Titan est une activité de type Hardware-as-a-Service, par laquelle la puissance de calcul de ses stations de travail GPU spécialisées est louée à des utilisateurs finaux tiers via une plateforme d'hébergement cloud GPU tierce. De temps à autre, l'émetteur pourra également évaluer et acquérir ou développer d'autres activités, actifs ou technologies complémentaires.

Issuer/Émetteur: Titan Technology Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TTC NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 12 747 001 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 887920 10 6 ISIN: CA887920 10 6 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 26 JAN 2026 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for TTC. Please email: Trading@theCSE.com.

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)