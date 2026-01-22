Straßburg (ots) -Bei der heutigen Veröffentlichung der Oscar-Nominierungen wurden 5 ARTE-Koproduktionen in zahlreichen verschiedenen Sektionen ins Rennen geschickt.Sentimental ValueSpielfilm von Joachim TrierZDF/ARTE France Cinéma, Lumen Films, Mer Film, Zentropa Productions, MK Productions, Komplizen FilmsNorwegen, Deutschland, Schweden, Dänemark, Frankreich 2025, 135 Min.Mit: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas u. a.Nominierung:Bester FilmBeste Hauptdarstellerin: Renate ReinsveBeste Regie:Joachim TrierBester Nebendarsteller: Stellan SkarsgårdBeste Nebendarstellerin: Elle Fanning, Inga Ibsdotter LilleaasBester internationaler FilmBestes Originaldrehbuch: Joachim Trier, Eskil VogtBester Schnitt: Oliver Bugge CouttéDie Schwestern Nora und Agnes müssen sich nach dem Tod der Mutter mit ihrem entfremdeten Vater Gustav auseinandersetzen, einst ein bekannter Regisseur, verließ er die Familie früh. Nun plant der Vater ein autobiografisches Comeback; die Töchter müssen ihre komplizierte Beziehung zum Vater neu ausloten.SiratSpielfilm von Óliver LaxeZDF/ARTE, Los Desertores Films, Telefonica Audiovisuel Digital, Filmes Da Ermida, El deseo, Uri Films, 4 A 4 ProductionsSpanien, Deutschland, Marokko, Frankreich 2025, 115 Min.Mit: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Richard Bellamy u.a.Nominierung:Bester internationaler FilmBester Ton:Yasmina Praderas, Amanda Villavieja, Laia CasanovasLuis sucht mit seinem Sohn Esteban in Nordafrika nach seiner vermissten Tochter. Auf der Rave will niemand Mar gesehen haben. Als das marokkanische Militär die Veranstaltung auflöst, schließen sich Luis und Esteban einer kleinen Gruppe von Ravern an.O secreto Agente (The secret Agent)Spielfilm von Kleber Mendonça FilhoARTE France Cinéma, Cinémascope, MK Production, One Two Films, LemmingBrasilien, Frankreich, Deutschland, Niederlande 2025, 160 Min.Mit: Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido u.aNominierung:Bester FilmBester Hauptdarsteller: Wagner MouraBester internationaler FilmBestes Casting: Gabriel DominguesMarcelo, ein ehemalige Universitätsprofessor Anfang 40 flieht Ende der 70er Jahre während der bralisianischen Militärdiktatur vor seiner Vergangenheit nach Recife, wo gerade die Feierlichkeiten zum jährlichen Karneval stattfinden. Marcelo hofft, seinen kleinen Sohn wiederzusehen und sich in der Stadt am Atlantik ein neues Leben aufbauen zu können.Ein einfacher UnfallSpielfilm von Jafar PanahiARTE France Cinéma, Jafar Panahi Productions, Les Films Pelléas, Bidibul Productions, Pio&CoIran, Frankreich 2025, 101 Min.Nominierung:Bester internationaler FilmBestes Originaldrehbuch: Jafar PanahiBei einem Verkehrsunfall stehen ehemalige Gefängnisinsassen des iranischen Regimes zufällig ihren mutmaßlichen Peinigern gegenüber und müssen sich mit Fragen von Rache und Gerechtigkeit auseinandersetzen.Mr. Nobody against Putin (Ein Nobody gegen Putin)Dokumentarfilm von David Borenstein udn Pawel TalankinZDF/ARTE, Made in CopenhagenDänemark 2025, 90 MinNominierung:Bester DokumentarfilmPawel Talankin ist Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs den Auftrag bekommt, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Seine Zweifel und Skrupel werden immer stärker. Zugleich ermöglicht sein Zeugnis einen spektakulären Einblick in die russische Propaganda-Maschine.Derzeit ist der Film unter diesem Link auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/116712-000-A/ein-nobody-gegen-putin/) zu sehen!Pressekontakt:Katja BirnmeierPresse und PRkatja.birnmeier@arte.tv+33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6202114