Seit Mitte November 2025 legen Nebenwerte spürbar stärker zu als Blue Chips. MDAX und SDAX lassen den DAX hinter sich, getragen von der Hoffnung auf eine spürbare Erholung der deutschen und europäischen Wirtschaft. Seit Mitte November 2025 lässt sich an den Aktienmärkten ein klarer Trend beobachten: Anleger wenden sich verstärkt mittelgroßen und kleineren Unternehmen zu. Während der DAX in der Zwei-Monats-Periode vom 21. November 2025 bis zum 20. Januar 2026 um 6,2% zulegte, stiegen der MDAX um 8,8% und der SDAX sogar um 12,4%. Bis Mitte Januar war die Bewegung sogar noch stärker, ehe Donald Trumps "Streit um ein Stück Eis" die Märkte vorübergehend durcheinanderbrachte. Auch über Deutschland hinaus ist die Entwicklung erkennbar: In den USA legte der Russell?2000, der kleinere Unternehmen abbildet, um 11,8% zu, während der S&P?500 mit den großen Standardwerten nur 2,9% gewann. Der Grund für die neue Vorliebe der Anleger liegt nahe: Nach einer Phase, in der internationale Wachstumsaussichten und damit die global tätigen DAX-Konzerne im Vordergrund standen, richtet sich der Blick nun stärker auf die erwartete Erholung der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...