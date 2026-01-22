© Foto: OpenAIDer deutsche Online-Handel erzielt 2025 ein unerwartet starkes Wachstum. Anbieter aus China gewinnen immer mehr Marktanteile. Auch für 2026 werden steigende Umsätze erwartet.Der deutsche Online-Handel ist 2025 etwas stärker gewachsen als erwartet. Wie der Branchenverband bevh am Donnerstag mitteilte, stieg der Bruttoumsatz mit Waren um 3,2 Prozent auf 83,1 Milliarden Euro und übertraf damit die ursprüngliche Prognose von plus 2,5 Prozent. Erstmals seit 2021 legten die Erlöse damit wieder in allen Quartalen zu. Mit digitalen Dienstleistungen wie Reisen, Flügen und Kinotickets wuchs der Umsatz um 7,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Für dieses Jahr rechnet der Verband mit 3,8 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
