Verglichen mit anderen Versicherungssparten kann die Hausratversicherung relativ gute Ergebnisse erzielen. Trotzdem können die Versicherer mit den Resultaten 2024 nur bedingt zufrieden sein. Welche Versicherer die meisten Kunden gewonnen und verloren haben und andere wichtige Zahlen aus dem Branchenmonitor Hausratversicherung 2025 der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Im Vergleich zu anderen Sparten konnten die Hausratversicherer im Jahr 2024 recht profitabel arbeiten. Das zeigen Zahlen des Branchenmonitors ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact