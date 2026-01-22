708,7 Millionen Dollar Abflüsse aus Bitcoin-ETFs - BlackRock verkauft massiv

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen massive Kapitalabflüsse und setzen den Bitcoin-Kurs unter Druck. Allein am 21. Januar beliefen sich die Nettoabflüsse auf 708,7 Millionen US-Dollar, wovon 356,6 Millionen US-Dollar auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock entfielen. Dieser Trend zeigt sich bereits seit mehreren Handelstagen und wirft die Frage auf, was selbst den größten Vermögensverwalter der Welt zum Abbau seiner Positionen bewegt.

Massive Abflüsse belasten Bitcoin-Kurs

Die Bitcoin-Spot-ETFs haben seit ihrem Start im April 2024 über 50 Milliarden US-Dollar an BTC durch institutionelle Investoren akkumuliert. Besonders in der zweiten Jahreshälfte 2025 stiegen die Nettozuflüsse stark an. Seit Jahresbeginn 2026 kehrt sich dieser Trend jedoch um: An den letzten drei Handelstagen (16., 20. und 21. Januar) nahmen die Abflüsse deutlich zu.

Am 21. Januar summierten sich die Abflüsse auf 708,7 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks iShares Spot ETF mit 356,6 Millionen US-Dollar den Löwenanteil trug. Dieser ETF gilt seit Launch als dominierender Player unter den Konkurrenten. Die anhaltenden Abflüsse belasten den Bitcoin-Kurs spürbar und verstärken den Verkaufsdruck im Markt.

Geopolitische Spannungen als Hauptursache

Hauptgrund für die starken Abflüsse ist ein generelles Risk-Off-Sentiment, ausgelöst durch die Eskalation der Grönland-Krise. Donald Trump drohte mit einer militärischen Übernahme Grönlands und kündigte 10-25-prozentige Strafzölle auf Importe aus acht EU-Ländern an, darunter Deutschland. Als Reaktion entsandten EU-Staaten Truppen nach Grönland, was die Spannungen weiter verschärfte.

Viele Investoren schichteten Kapital aus risikoreichen Assets wie Kryptowährungen und Aktien in sichere Häfen wie Gold um. Zeitgleich mit den Bitcoin-Verlusten sprang der Goldpreis auf neue Allzeithochs jenseits von 4.800 Dollar pro Feinunze.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.