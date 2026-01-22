Ethereum vor Trendwende? Net Taker Volume sendet starkes bullisches Signal

Ethereum steht unter Druck, doch ein seltener On-Chain-Indikator liefert ein ungewöhnlich positives Signal. Das Net Taker Volume ist erstmals seit drei Jahren deutlich positiv und hat seit dem 6. Januar über 390 Millionen US-Dollar an Netto-Long-Volumen aufgebaut. Historisch markierten genau solche Phasen oft frühe Trendwenden - lange bevor sich eine Rallye im Kurs abzeichnete. Die zentrale Frage lautet nun: Reicht dieses Momentum, um ETH aus der aktuellen Korrektur herauszuführen und eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten?

Aggressives Käuferverhalten kehrt zurück

Das Net Taker Volume zeigt eine klare Verschiebung im Verhalten gehebelter Marktteilnehmer. Futures-Trader kaufen wieder aggressiv zu Marktpreisen - ein Muster, das in früheren Zyklen häufig Wochen vor sichtbaren Trendwenden auftrat. Seit 2020 haben ähnliche positive Umschwünge nie lokale Tops markiert, sondern vielmehr die frühen Phasen längerer Aufwärtsbewegungen eingeleitet.

Gleichzeitig entstanden rund um den aktuellen Kurs knapp 1 Milliarde US-Dollar an Liquiditätsclustern, was eine kurzfristige Seitwärtsphase wahrscheinlich macht, bevor eine klare Richtung gewählt wird. Die Angebotsseite stützt die bullische Interpretation zusätzlich: Der Anteil des zirkulierenden Ethereum-Angebots auf zentralisierten Börsen ist auf den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren gefallen - ein Hinweis auf verstärktes Staking und langfristige Verwahrung statt Verkaufsbereitschaft.

Technische Lage bleibt angespannt - Schlüsselzonen entscheiden

Während die Futures-Daten optimistisch stimmen, zeigt das Chartbild kurzfristig Schwäche. Auf dem Tageschart wurde die Zone zwischen 3.300 und 3.400 US-Dollar erneut abgelehnt - ein Bereich, der sowohl mit dem fallenden 100-Tage-Durchschnitt als auch mit dem übergeordneten 200-Tage-DMA zusammenfällt. Solange diese Widerstandszone nicht zurückerobert wird, bleibt das technische Bias neutral bis leicht bärisch.

Der nächste größere Unterstützungsbereich liegt zwischen 2.500 und 2.600 US-Dollar. Der RSI auf Tagesbasis ist unter 50 gefallen und bestätigt ein nachlassendes Momentum. Auf 4-Stunden-Basis hat ETH das aufsteigende Kanalpattern nach unten verlassen, das die Rallye seit Ende Dezember getragen hatte.

Bitcoin Hyper Presale als attraktive Alternative

Genau in solchen unsicheren Phasen wenden sich viele Anleger jungen Projekten mit klarer Utility zu. Bitcoin Hyper ist ein solches Beispiel: Als erste echte Layer-2-Lösung für Bitcoin nutzt es die Solana Virtual Machine, um Transaktionen trustless auszulagern, mit nahezu instantaner Finalität, Gebühren im Cent-Bereich und voller Bitcoin-Sicherheit durch Zero-Knowledge-Proofs sowie periodische Layer-1-Commits.

Der Presale läuft seit Monaten extrem stark und hat bereits über 30,86 Millionen US-Dollar Funding eingesammelt - eines der besten Ergebnisse 2025/2026. Der Token ist aktuell noch zu einem Frühpreis von 0,013615 Dollar erhältlich, direkt per Kreditkarte oder mit ETH, USDT, BNB und SOL. Käufer können die Tokens sofort staken und bis zu 38 % jährliche Rendite erzielen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.