Axie Infinity schießt um 200 Prozent hoch: GameFi-Comeback in vollem Gange

Axie Infinity erlebt einen der stärksten Kursanstiege der vergangenen Monate: Der native Token AXS hat innerhalb kurzer Zeit über 200 Prozent zugelegt und erreicht damit ein Niveau, das seit September 2025 nicht mehr gesehen wurde. Dieser Rallye gehen fundamentale Änderungen im Belohnungssystem voraus, die das Projekt nicht nur für Trader, sondern auch für langfristige Unterstützer wieder attraktiv machen. Die Entwicklung wirft die Frage auf, ob GameFi nach längerer Schwächephase nun endgültig zurück in den Fokus rückt.

Tokenomics-Revolution treibt AXS an

Der entscheidende Impuls für die AXS-Rallye kommt aus einer umfassenden Überarbeitung des Belohnungssystems durch Sky Mavis. Tradierbare AXS-Rewards wurden durch ein nicht übertragbares Token namens bAXS ersetzt. Ziel dieser Maßnahme ist es, Bots und automatisierte Farming-Strategien zu unterbinden, die den Markt zuvor mit überschüssigen Tokens überschwemmt hatten - ein Faktor, der maßgeblich zur langanhaltenden Schwächephase von GameFi beigetragen hatte.

Durch die Bindung der Belohnungen an echte Aktivität im Ökosystem sinkt der Verkaufsdruck auf AXS, während die Token-Zirkulation innerhalb der Community stabilisiert wird. Die Marktreaktion war deutlich: AXS verzeichnete nicht nur kurzfristige Kursgewinne, sondern auch hohe Handelsvolumina, die auf echtes Interesse von Tradern und Investoren hindeuten.

GameFi vor nachhaltigem Comeback?

Trotz der positiven Dynamik mahnen einige Analysten zur Vorsicht. On-Chain-Signale wie steigende Börsen-Bestände oder eine schrumpfende Anzahl aktiver Halter könnten auf bevorstehende Gewinnmitnahmen und erhöhte Volatilität hindeuten. Zudem ist die Nutzerbasis von Axie Infinity im Vergleich zu früheren Boom-Jahren noch nicht vollständig zurückgekehrt, sodass das Projekt weiterhin auf neue Gameplay-Meilensteine - etwa die Integration von Atia's Legacy - angewiesen bleibt.

Dennoch hat Axie Infinity mit der aktuellen Rallye das GameFi-Segment wieder in den Fokus gerückt. Strategische wirtschaftliche Anpassungen in Kombination mit starken Marktbewegungen ziehen Kapital und Vertrauen in ehemals dominierende Projekte zurück. Ob dieser Aufschwung anhält oder nur eine technische Gegenbewegung darstellt, hängt maßgeblich von der weiteren Nutzerentwicklung und der Umsetzung der Roadmap ab.

Maxi Doge Presale als spekulative Gegenbewegung

Während Axie Infinity mit strukturellen Anpassungen punktet, rückt im Meme-Segment ein Projekt besonders in den Blick: Maxi Doge. Der Token positioniert sich bewusst als radikale Weiterentwicklung der Doge- und Meme-Kultur und setzt auf maximale Hype, Community-Fokus und Selbstironie.

Der Presale hat bereits mehrere Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei ein Großteil der Mittel für Marketing und Sichtbarkeit vorgesehen ist. Das Staking bietet aktuell rund 70 Prozent APY, und der Smart Contract wurde von unabhängigen Prüfern wie Coinsult und SolidProof kontrolliert.

Direkt zum Maxi Doge Presale!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.