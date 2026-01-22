Access Advance LLC gab heute den Abschluss eines außergewöhnlichen vierten Quartals bekannt, in dem alle drei wichtigsten Patentpools ein Wachstum verzeichneten, das durch die Aufnahme von acht bedeutenden Lizenznehmern, eine Verlängerungsquote von 100 unter den HEVC Advance-Lizenznehmern mit gutem Ruf und die Beilegung mehrerer Durchsetzungsmaßnahmen von Lizenzgebern durch Pool-Lizenzen unterstrichen wurde.

Der HEVC Advance Patent Pool begrüßte 29 neue Lizenznehmer, was einem Anstieg der Gesamtzahl der Lizenznehmer um 8 in nur drei Monaten entspricht. Der VVC Advance Patent Pool wuchs um 40 durch die Unterzeichnung von acht neuen Lizenznehmern, während der Advance VDP Pool sowohl einen neuen Lizenzgeber als auch den ersten in den USA ansässigen Lizenznehmer hinzugewonnen hat. Zu den neuen Lizenznehmern, die sich den Programmen von Access Advance angeschlossen haben, gehören Hisense, Mercedes-Benz AG, Roku, Skyworth, Transsion und Xiaomi im HEVC Advance, OPPO, vivo und Xiaomi im VVC Advance sowie Roku im VDP Pool.

Im Laufe des Quartals wurden auch mehrere von Lizenzgebern angestrengte Rechtsstreitigkeiten durch Lizenzvereinbarungen beigelegt, wobei Hisense, Roku und Transsion dem HEVC Advance Patent Pool beitraten. Roku wurde außerdem der erste in den USA ansässige Lizenznehmer im Video Distribution Patent Pool.

Darüber hinaus haben sich 100 der konformen HEVC Advance-Lizenznehmer, deren Verträge eine Kündigungsoption zum Ende des Jahres 2025 enthielten, dafür entschieden, ihre Teilnahme am Pool bis 2030 fortzusetzen. Zu den über 120 Lizenznehmern gehörten DJI, Google, GoPro, Honeywell, Huawei, LG, OPPO, Panasonic, Samsung, Sony und Vantiva. Diese Verpflichtungen von Branchenführern bestätigen den Wert, den die Lizenznehmer auf die umfassende Patentabdeckung und die effiziente Lizenzierungsstruktur des Programms legen.

"Dies war in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Quartal", erklärte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Wir konnten führende Marken aus den Bereichen Smartphones, Fernseher, Streaming und Automobil begrüßen. Rechtsstreitigkeiten wurden in Lizenzen umgewandelt. Und alle konformen Lizenznehmer, die die Möglichkeit hatten, ihre Vereinbarung zu kündigen, entschieden sich für eine Verlängerung. Diese Ergebnisse sind kein Zufall. Wenn bestehende Lizenznehmer einstimmig beschließen zu bleiben und neue Lizenznehmer in diesem Tempo hinzukommen, zeigt dies, dass die Programme erfolgreich sind."

"Wir starten mit großem Schwung ins Jahr 2026", fügte Moller hinzu. "Die Übernahme des Verwalters des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA, der nun in VCL Advance umbenannt wurde, stärkt unsere Position als Marktführer im Bereich der Video-Codec-Lizenzierung weiter. In Kombination mit den Ergebnissen des vierten Quartals bietet Access Advance nun die umfassendste Lizenzabdeckung in der Branche. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr auf dieser Grundlage aufzubauen."

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

