Ehemaliger CEO von Symphony wird die nächste Phase der KI-gestützten Branchenführerschaft von ThetaRay im Bereich Transaktionsüberwachung und Due Diligence leiten

ThetaRay, ein weltweit führender Anbieter von kognitiver KI-Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, gab heute die Ernennung von Brad Levy zum Chief Executive Officer bekannt. Levy, ein führender Manager im Bereich Finanzmarktinfrastruktur und ehemaliger CEO von Symphony, wird die nächste Wachstumsphase von ThetaRay leiten, während das Unternehmen seine kognitive KI-Plattform weiter ausbaut, die sich derzeit als führende KI-Strategie und -Technologie für die Transaktionsüberwachung und Transaktions-Due-Diligence bei Banken und Fintech-Unternehmen weltweit etabliert.

Levy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und der Leitung von unternehmenskritischer Finanzinfrastruktur in großem Maßstab. Zuletzt war er als CEO von Symphony tätig, einer Finanzmarktinfrastruktur- und Technologieplattform, die von einem Konsortium führender globaler Banken, darunter Goldman Sachs und andere bedeutende Finanzinstitute, gegründet wurde und auf die sich weltweit Hunderttausende von Finanzfachleuten verlassen. Vor seiner Tätigkeit bei Symphony war Herr Levy Partner und leitende Führungskraft bei IHS Markit, wo er unter anderem als CEO von MarkitSERV fungierte und den Bereich globale Kreditabwicklung und Software-Dienstleistungen des Unternehmens leitete. Zu Beginn seiner Karriere war Herr Levy 18 Jahre lang bei Goldman Sachs tätig, wo er zuletzt die Position des Managing Director und Global Head der Principal Strategic Investments Group des Unternehmens innehatte. Er ist weithin für seine Führungsqualitäten und Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich anerkannt und wurde unter anderem bei den Markets Choice Awards 2022 zum CEO des Jahres ernannt.

"ThetaRay hat die führende KI-Plattform für die Bekämpfung von Finanzkriminalität entwickelt, deren Wirksamkeit sich in den komplexesten Finanzumgebungen der Welt bewährt hat", erklärte Brad Levy, designierter CEO von ThetaRay. "Die Branche erreicht einen Wendepunkt, an dem KI nicht mehr optional, sondern grundlegend ist. Mein Schwerpunkt liegt darauf, diese Plattform global zu skalieren, unsere Partnerschaften mit Finanzinstituten zu vertiefen und Compliance als strategische Kompetenz zu verankern, die nachhaltiges Wachstum fördert. Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen gemeinsam mit einem Team voranzubringen, das fundiertes Fachwissen mit praktischer Erfahrung verbindet."

Levy tritt ThetaRay in einer entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung bei. Unter dem scheidenden CEO Peter Reynolds beschleunigte ThetaRay sein globales Wachstum, erweiterte seinen Unternehmenskundenstamm und stärkte seine End-to-End-Produktpalette, wodurch sich das Unternehmen weiter als Branchenführer im Bereich der kognitiven KI-Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität etablierte.

ThetaRay gab außerdem bekannt, dass Reynolds, der seit Juni 2023 als Chief Executive Officer tätig ist, aus familiären Gründen von seiner Position zurücktreten und eine beratende Funktion übernehmen wird. Er wird während einer festgelegten Übergangsphase weiterhin aktiv beteiligt sein und das Unternehmen sowie dessen Führungsteam als Berater unterstützen.

"ThetaRay ist der klare Marktführer im Bereich der kognitiven KI für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, und wir haben einen Punkt erreicht, an dem Größe, Umsetzung und globale Wirkung wichtiger denn je sind", erklärte Erel Margalit, Chairman von ThetaRay und Gründer und Chairman von JVP. "Brad ist ein bewährter Experte im Aufbau und Betrieb von zentralen Finanzinfrastrukturen auf globaler Ebene und der ideale CEO, um ThetaRay in seine nächste Phase als wegweisende Plattform für die Branche zu führen. Da Vertical AI zu einem entscheidenden Faktor für die Transaktionsüberwachung und Kunden-Due-Diligence-Prüfung im gesamten Banken- und Finanzsektor wird, festigt ThetaRay seine Position als Technologieführer in diesem Bereich. Wir freuen uns darauf, diese Führungsposition in den kommenden Jahren in eine starke internationale Geschäftspräsenz umzusetzen. ThetaRay bekämpft nicht nur immer raffiniertere Finanzkriminalität, sondern ermöglicht auch legitime globale Handelskorridore, indem es Banken und Finanzinstituten eine effizientere und sicherere Abwicklung internationaler Transaktionen ermöglicht. Ich möchte auch Peter Reynolds für seine Führungsqualitäten und seinen Einfluss danken. Peter hat dazu beigetragen, das Unternehmen auf einen Umsatz von mehreren zehn Millionen Dollar zu skalieren, und wir freuen uns auf die nächste Wachstumsphase, in der wir auf internationale Märkte expandieren und einen Umsatz von mehreren hundert Millionen Dollar erzielen werden, wobei vertikale und kognitive KI sich als die Kategorie der Wahl für die Sicherung von Geldtransaktionen herauskristallisiert."

ThetaRay wird von führenden globalen Investoren wie JVP und Portage sowie weiteren strategischen Investoren unterstützt. JVP wurde 1993 von Erel Margalit gegründet und ist eine der führenden Risikokapitalgesellschaften in Israel und New York. Das Unternehmen wurde von Preqin als eine der weltweit leistungsstärksten Risikokapitalgesellschaften eingestuft, da es mehr als 160 Unternehmen aufgebaut und skaliert sowie zahlreiche wegweisende Übernahmen und NASDAQ-Börsengänge durchgeführt hat, zuletzt CyberArk, das für 25 Milliarden US-Dollar an PaloAlto Networks verkauft wurde. Portage ist eine globale, auf Fintech spezialisierte Investitionsplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 2,5 Milliarden US-Dollar. Als Teil der Sagard-Plattform arbeitet Portage mit innovativen Finanzdienstleistern in verschiedenen Phasen zusammen und stellt ihnen Kapital, Branchenexpertise und Zugang zu einem globalen Netzwerk von Investoren und Geschäftspartnern in Nordamerika und Europa zur Verfügung.

Über ThetaRay

ThetaRay nutzt die Leistungsfähigkeit kognitiver KI für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und ermöglicht es Finanzinstituten, legitime Kunden präzise zu identifizieren und gleichzeitig betrügerische Akteure zu erkennen. Die SaaS-Lösungen überwinden die Einschränkungen herkömmlicher regelbasierter Systeme, indem sie lange Implementierungszyklen verkürzen und effiziente, risikobewusste Compliance-Prozesse ermöglichen. Durch die Umwandlung von Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung in einen Wachstumsmotor ermöglicht ThetaRay Institutionen eine schnellere Skalierung und eine selbstbewusste Expansion in neue Märkte. Durch die Aufdeckung versteckter krimineller Netzwerke und die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse versetzt ThetaRay Unternehmen in die Lage, sich gegen neue Bedrohungen zu wehren, positive Beziehungen zu Aufsichtsbehörden zu pflegen und das Kundenerlebnis zu verbessern. ThetaRay wird bei einigen der weltweit führenden Finanzinstituten eingesetzt, darunter Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq und Travelex. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute dabei, erfolgreich zu sein, und fördert Vertrauen und Zuversicht im gesamten globalen Finanzökosystem.

