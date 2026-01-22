Aus über 300 Bewerbern wurden 10 Aquapreneure ausgewählt

Die Gewinner präsentierten Innovationen rund um digitales Wassermanagement, bahnbrechende biologische Forschungsergebnisse, Hardware-Lösungen, Deep-Tech-Design und gemeinschaftsorientierte Modelle

Zur Skalierung der Initiativen stehen finanzielle Mittel in Höhe von 1,75 Millionen CHF zur Verfügung

Aquapreneur Innovation Initiative: Es wurden 15 Millionen CHF für globale Wasserprobleme zugesagt

Die HCL Group, ein führender globaler Mischkonzern, und UpLink, die Innovationsinitiative des Weltwirtschaftsforums für Unternehmen in der Frühphase, haben die Gewinner der "Water Resilience Challenge" bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die vierte von fünf Herausforderungen im Rahmen der auf fünf Jahre angelegten und mit 15 Millionen CHF dotierten Aquapreneur Innovation Initiative, die von der HCL Group ins Leben gerufen wurde. Die Bekanntgabe ist ein wichtiger Schritt in der Mission des Unternehmens, globalen Wasserproblemen durch Innovation und Unternehmertum zu begegnen.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of 'Water Resilience Challenge' under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

Nach der Sichtung von über 300 Bewerbungen aus aller Welt wurden 10 Aquapreneurs aus neun Ländern aufgrund ihrer innovativen Lösungen im Bereich Süßwasser ausgewählt. Die diesjährigen Gewinner, die "UpLink Ventures and Aquapreneurs", verfolgen unterschiedliche Ansätze, die das Potenzial von Innovationen zur Stärkung der Wasserresilienz in verschiedenen Regionen und Branchen unter Beweis stellen. Die Gewinner werden sich eine finanzielle Unterstützung aus einem Fonds in Höhe von 1,75 Millionen Schweizer Franken teilen, damit sie ihre Initiativen ausweiten und ihre Wirkung verstärken können. Neben der Finanzierung erhalten die Gewinner Zugang zu exklusiven Ressourcen, Mentoring und globalen Netzwerken, die von der HCL Group und UpLink bereitgestellt werden.

Die Water Resilience Challenge konzentrierte sich auf die Identifizierung skalierbarer und wegweisender Lösungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Wassersystemen, die zunehmendem Druck durch Klimawandel, Umweltverschmutzung und steigende Nachfrage unterliegen. Die eingereichten Beiträge fokussierten sich auf drei Schlüsselbereiche: Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, neue Konzepte für die Wassernutzung in Agrar- und Lebensmittelsystemen sowie Optimierung der Wassereffizienz im Technologie- und Energiesektor.

"Risiken in Bezug auf die Wasserversorgung nehmen in allen Regionen und Branchen zu, und der Druck auf die Wasserversorgungssysteme wächst bedingt durch Klimawandel, Urbanisierung und die Verbreitung wasserintensiver Technologien, die für die heutige Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind", so John Dutton, Head of UpLink beim Weltwirtschaftsforum. "Von Rechenzentren, die auf der Suche nach einer effizienteren Kühlung sind, bis hin zu landwirtschaftlichen Systemen, die zunehmend unter Druck stehen: Innovationen sind mittlerweile nicht mehr optional. Es bedarf frühzeitiger Innovationen, die das Wirtschaftswachstum fördern, ohne die natürlichen Ressourcen zu erschöpfen. Diese Aquapreneurs zeigen, was möglich ist, und entwickeln skalierbare Lösungen für Infrastruktur, Landwirtschaft und Industrie. In Zusammenarbeit mit der HCL Group und anderen Partnern unterstützt UpLink diese Projekte mit dem Zugang, den Ressourcen und den Verbindungen, die sie für die Umsetzung von Lösungen benötigen, die nachhaltiges Wachstum und langfristige Wasserresilienz fördern."

Sundar Mahalingam, President of Strategy bei der HCL Group, hob die Rolle der Aquapreneur Innovation Initiative zur Bewältigung der Herausforderungen in Bezug auf Süßwasser hervor und erklärte: "Die HCL Group konzentriert sich im Rahmen der Aquapreneur Innovation Initiative auf skalierbare Lösungen, die messbare Auswirkungen erzielen können. Angesichts des prognostizierten Anstiegs des weltweiten Wasserbedarfs um bis zu 30 bis 2050 ist es nicht mehr optional, die Widerstandsfähigkeit von Süßwassersystemen zu stärken. Für die diesjährige Water Resilience Challenge gingen unterschiedlichste und überzeugende Bewerbungen aus aller Welt ein, die von Verbesserungen im Bereich der landwirtschaftlichen Wassernutzung bis hin zu innovativen technologischen Maßnahmen reichten. Die ausgewählten Gewinner spiegeln diese Vielfalt wider und präsentieren digitale Tools, biologische Innovationen, fortschrittliche Hardware, Deep-Tech-Designs und gemeinschaftsorientierte Modelle, die die Wassereffizienz verbessern, die Umweltverschmutzung reduzieren und Gemeinden und Industrien dabei unterstützen können, sich an den zunehmenden Wassermangel anzupassen."

Wassermangel und Wasserverschmutzung sind nach wie vor dringend zu lösende globale Herausforderungen. Beinahe 80 der weltweiten Abwässer werden ohne angemessene Aufbereitung in die Umwelt geleitet, wodurch Ökosysteme geschädigt werden, Risiken für die öffentliche Gesundheit entstehen und wirtschaftliche Verluste in Höhe von schätzungsweise 200 bis 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu verzeichnen sind. Neue Schadstoffe wie Mikroplastik und PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) oft als "ewige Chemikalien" bezeichnet erhöhen die Risiken für die Süßwassersysteme auf der ganzen Welt zusätzlich.

Die Gewinner der 2026 Water Resilience Challenge

Desalytics (VAE Pan-Afrika): Ein Anbieter von Wassertestgeräten, Aufbereitungstechnologien und technischem Support für die afrikanischen Märkte.

EarthFokus (Indien): Ein Water-Tech-Unternehmen, das Echtzeit-Wassermanagement und -effizienz für Gebäude und Industrien ermöglicht.

ElectraMet (USA): Ein Cleantech-Unternehmen, das elektrochemische Systeme zur Entfernung und Rückgewinnung von Metallen aus Industrieabwässern einsetzt.

Flocean (Norwegen): Ein Climate-Tech-Unternehmen, das eine energiesparende Unterwasser-Entsalzungsanlage entwickelt hat, die den Druck der Tiefsee nutzt.

Hohonu (USA): Ein Climate-Tech-Startup, das mithilfe vernetzter Sensoren eine hyperlokale Echtzeitüberwachung von Überschwemmungen und Wasserständen möglich macht.

iFLUX (Belgien): Ein Umwelttechnologieunternehmen, das Lösungen zur Überwachung des Grundwassers und von Schadstoffflüssen in Echtzeit anbietet.

NoorNation (Ägypten): Ein auf erneuerbare Energien und Wassertechnologie spezialisiertes Start-up, das netzunabhängige Gemeinden mit Solarstrom und sauberem Wasser versorgt.

SWAN Systems (Australien): Eine Cloud-basierte Software, die Bewässerung sowie Nährstoff- und Wassermanagement in der Landwirtschaft optimiert.

Vortech Water Solutions Ltd (Irland): Ein Water-Tech-Unternehmen, das energieeffiziente Abwasseraufbereitung mithilfe von vortexbasierten Belüftungssystemen anbietet.

Xatoms (Kanada): Ein Cleantech-Startup, das KI und Quantenchemie zur Entwicklung lichtaktivierter Photokatalysatoren für die Wasseraufbereitung einsetzt.

Zusätzlich zu den Preisgeldern haben die Gewinner die Möglichkeit, an Veranstaltungen und Initiativen des Weltwirtschaftsforums und seiner Partner teilzunehmen, die ihnen wichtige Unterstützung bei der Skalierung ihrer Unternehmen und der Ausweitung ihrer globalen Reichweite bieten.

Die Aquapreneur Innovation Initiative hat es Innovatoren seit ihrer Gründung ermöglicht, ihre Produktion zu skalieren, neue Märkte zu erschließen und Lösungen in den Bereichen Wasserschutz, Abwasseraufbereitung, Emissionsreduzierung und Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben. Bis heute konnten die teilnehmenden Innovatoren insgesamt über 125 Millionen US-Dollar einwerben, mehr als 14 Milliarden Liter Wasser einsparen, rund 1,8 Milliarden Liter Wasser und Abwasser aufbereiten und ihre Innovationen weltweit skalieren.

Die fortgesetzte Zusammenarbeit der HCL Group und UpLink unterstreicht ihr gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation und ebnet den Weg in eine Zukunft, in der Süßwasserressourcen verantwortungsbewusst und effektiv bewirtschaftet werden.

Über UpLink

UpLink ist die Innovationsplattform des Weltwirtschaftsforums für Unternehmen in der Frühphase, die Ökosysteme mitgestaltet, um zweckorientierten Unternehmern bei der Skalierung von Lösungen für Märkte und Volkswirtschaften Unterstützung zu bieten, die für eine widerstandsfähige, naturpositive und gerechte Zukunft entscheidend sind.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://uplink.weforum.org

Über HCL

Die 1976 als eines der ersten IT-Garagen-Startups Indiens gegründete HCL Group ist ein Pionier auf dem Gebiet des modernen Computing und kann auf zahlreiche Innovationen zurückblicken, darunter die Einführung des 8-Bit-Mikroprozessor-basierten Computers im Jahr 1978, lange vor den globalen Mitbewerbern. Heute ist die HCL Group in verschiedenen Branchen tätig, unter anderem im Technologiesektor, im Gesundheitswesen und im Bereich Talentmanagement-Lösungen. Die Unternehmensgruppe umfasst drei Unternehmen: HCL Infosystems, HCLTech und HCL Healthcare. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 14,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 226.300 Mitarbeiter in 60 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hcl.com

