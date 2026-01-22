© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMehrere Top-Tech-Aktien, darunter Microsoft, nähern sich einem seltenen, aber gefürchteten "Death Cross" - Anleger warnen vor einem möglichem Kursrückgang.Mehrere führende US-Technologieaktien könnten bald ein seltenes, aber gefürchtetes Verkaufssignal auslösen, wie CNBC berichtete. Das sogenannte "Death Cross" entsteht, wenn der kurzfristige Durchschnittskurs einer Aktie, meist über 50 Tage, unter den langfristigen Durchschnitt von 200 Tagen fällt. Analysten sehen darin häufig ein Zeichen für mögliche Kursverluste. Microsoft sei knapp davor, dieses technische Warnsignal auszulösen, berichtet CNBC. Der Software- und Hardwaregigant steht vorbörslich bei 449,87 US-Dollar und nähert sich damit …Den vollständigen Artikel lesen
