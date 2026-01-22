Die Nervosität steigt. Für den Wasserstoff-Pionier Plug Power rückt ein entscheidendes Datum näher, das die Weichen für die Zukunft stellen wird. Während Charttechniker Chancen auf eine Trendwende wittern, blicken Fundamental-Analysten besorgt auf die Bücher. Anleger müssen sich auf stürmische Zeiten einstellen.Die Aktie von Plug Power befindet sich aktuell in einer kritischen Phase zwischen Hoffen und Bangen. Nach einer deutlichen Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
