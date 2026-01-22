Freenow nutzt Vonage-APIs für den Zugriff auf Netzwerkfunktionen und verbessert die Betrugsprävention durch schnellere, verifizierte Verbindungen zu Fahrern für Millionen von Fahrgästen

Vonage, ein Teil von Ericsson, und Freenow by Lyft, eine führende Taxi- und Multimobilitäts-App in Europa, haben ihre Partnerschaft mit der Einführung der Vonage Silent Authentication API für Kunden in den USA erweitert. Die Vonage Network APIs ermöglichen es Freenow by Lyft, auf Echtzeit-Netzwerkdaten und -Einblicke zuzugreifen, wodurch Betrug durch nahtlose Benutzerüberprüfung verhindert und zuverlässige, effiziente und sichere Interaktionen für seine Kunden und Fahrer gewährleistet werden.

Netzwerkinformationen werden zu einer entscheidenden Verteidigungsstufe im Transportwesen, da Betrugsbedrohungen immer raffinierter und gezielter werden. Weltweit haben Unternehmen im vergangenen Jahr durchschnittlich 7,7 ihres Jahresumsatzes durch Betrug verloren, was einem geschätzten Schaden von 534 Milliarden US-Dollar entspricht.¹ Da Betrug durch Betrugsversuche/Autorisierungsbetrug, synthetische Identitätsbetrug und Kontoübernahmen die Hauptursachen für geschäftliche Verluste sind, steigt der Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich.

"Die Einführung der Vonage Silent Authentication API für US-Kunden stellt einen transformativen Meilenstein für Freenow by Lyft dar, die europäische Taxi-App, die in neun Märkten und über 180 Städten verfügbar ist", erklärte Tim Ossenfort, EVP Technology Data bei Freenow by Lyft. "Die Technologie von Vonage revolutioniert die Art und Weise, wie wir die Nutzerüberprüfung angehen, indem sie einen reibungslosen und schnelleren Prozess bietet und gleichzeitig die Sicherheit erhöht. Mit Vonage können wir unseren Kunden ein nahtloses, sicheres und effizientes Mobilitätserlebnis bieten, auf das sie sich verlassen können."

Freenow nutzt die Vonage Network APIs, um SIM-Swap-Erkennung und stille Authentifizierungsfunktionen zu ermöglichen, mit denen die Identität der Nutzer unsichtbar überprüft und Kontoübernahmen in Echtzeit verhindert werden können. Diese Funktionen bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene, ohne den Buchungs- oder Zahlungsvorgang zu unterbrechen, und gewährleisten, dass Kunden sicher und vertrauensvoll reisen können.

Niklas Heuveldop, CEO von Vonage und Leiter des Geschäftsbereichs Global Communications Platform bei Ericsson, erklärte: "Wir sind stolz darauf, mit Freenow by Lyft zusammenzuarbeiten und ihnen die Nutzung fortschrittlicher Netzwerkfunktionen zu ermöglichen, um durch einen sichereren und nahtlosen Verifizierungsprozess Betrug zu verhindern. Die netzwerkbasierten Lösungen von Vonage verändern die Mobilitätsbranche weltweit und definieren das Fahrerlebnis für Fahrgäste und Fahrer in großem Maßstab neu."

1 Aktualisierung des Berichts zu den wichtigsten Betrugstrends für das zweite Halbjahr 2025, Transunion.

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ist innerhalb des Geschäftsbereichs Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson Group tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

Copyright 2025 Vonage. Alle Rechte vorbehalten. VONAGE, das V-Logo und andere Vonage-Marken sind eingetragene Marken von Vonage oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260121541994/de/

Contacts:

Pressekontakt:

press@vonage.com